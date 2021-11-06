Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Минздраве перечислили необратимые последствия раннего курения

Анна Назайкина
09:25 06.11.2021
Чем раньше подросток начинает курить, тем больший вред наносит органам, их становлению, подчеркнули в ведомстве.
В Минздраве перечислили необратимые последствия раннего курения
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Курение в раннем возрасте может вызвать необратимые негативные последствия для становления и развития организма. Об этом в беседе с URA.RU рассказала руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения РФ Маринэ Гамбарян.

«Легкие функционально и анатомически растут до 21 года, устанавливаются функции дыхания. Поэтому чем раньше подросток начинает курить, тем больший вред наносит органам, их становлению. Курение в молодом возрасте может привести к нарушениям в сфере потенции, могут начаться необратимые изменения в плане тревожных неврозов, когнитивных нарушений», — предупредила эксперт.

Кроме того, вследствие курения человеческий организм снабжается кислородом в недостаточном количестве, из-за чего происходит замедление процессов роста, подчеркнула врач-педиатр, внештатный специалист по вопросам иммунопрофилактики минздрава Кировской области Галина Маркова.

«При курении идет вдыхание угарного газа и образование метгемоглобина, который не может на себе переносить кислород. Если количество метгемоглобина превышается на 15%, а у курильщиков так и бывает, то ткани в меньшей степени снабжаются кислородом, замедляются обменные процессы, роста, появляется риск возникновения острых заболеваний, обострения хронических. Плюс ко всему, идет замедление полового развития и так далее», — добавила она.

Ранее заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова дала поручения по проработке вероятного расширения полномочий учебных заведений при обнаружении на их территории курящих несовершеннолетних.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:10 Армия
Авиация ВС РФ за год эвакуировала более 300 гражданских пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии
08:11 В стране и мире
Полиция задержала четвертого участника конфликта в Новой Москве
05:02 В стране и мире
В Роспотребнадзоре назвали единственный способ поставить точный диагноз COVID-19
03:31 В стране и мире
Американские СМИ назвали цель визита директора ЦРУ в Москву
00:25 В стране и мире
МИД РФ и Госдеп США проведут консультации по «двусторонним раздражителям»
Популярное
Назван неочевидный фактор, который в несколько раз повышает риск заболеть COVID-19
Видео
Начало конфликта в Новой Москве попало на видео
Чемезов сравнил стоимость летного часа истребителей Checkmate и F-35
Обнаружен ген, вдвое увеличивающий риск тяжелого течения COVID-19
Видео
Пронесшийся над водами Байкала смерч попал на видео
СМИ узнали, что Болдуин может не вернуться в кино
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.