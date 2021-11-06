В Минздраве перечислили необратимые последствия раннего курения

Курение в раннем возрасте может вызвать необратимые негативные последствия для становления и развития организма. Об этом в беседе с URA.RU рассказала руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения РФ Маринэ Гамбарян.

«Легкие функционально и анатомически растут до 21 года, устанавливаются функции дыхания. Поэтому чем раньше подросток начинает курить, тем больший вред наносит органам, их становлению. Курение в молодом возрасте может привести к нарушениям в сфере потенции, могут начаться необратимые изменения в плане тревожных неврозов, когнитивных нарушений», — предупредила эксперт.

Кроме того, вследствие курения человеческий организм снабжается кислородом в недостаточном количестве, из-за чего происходит замедление процессов роста, подчеркнула врач-педиатр, внештатный специалист по вопросам иммунопрофилактики минздрава Кировской области Галина Маркова.

«При курении идет вдыхание угарного газа и образование метгемоглобина, который не может на себе переносить кислород. Если количество метгемоглобина превышается на 15%, а у курильщиков так и бывает, то ткани в меньшей степени снабжаются кислородом, замедляются обменные процессы, роста, появляется риск возникновения острых заболеваний, обострения хронических. Плюс ко всему, идет замедление полового развития и так далее», — добавила она.

Ранее заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова дала поручения по проработке вероятного расширения полномочий учебных заведений при обнаружении на их территории курящих несовершеннолетних.