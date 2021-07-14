Нарколог предупредил о смертельной опасности курения в жару

Курение в жару наносит непоправимый вред здоровью человека и более опасно, чем употребления табака в обычные дни. В этом уверен главный внештатный психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения и Минздрава РФ Евгений Брюн.

«Курить вредно в любое время суток, в любое время года. В жару курить особенно вредно, на мой взгляд, это связано с тем, что во время жары идет высокая нагрузка на сердечно-сосудистую, на дыхательную системы. И в связи с этим токсический эффект от классического и электронного табака усиливается. И в совокупности вред для организма потребителя в жару усиливается», - заявил Брюн в беседе с РИА Новости.

Курение в привычном ритме может вызвать у человека обмороки, гипоксию головного мозга и другие проблемы со здоровьем, добавил эксперт. Проблема в том, что курильщики предпочитают не увязывать эти проявления с никотином и продолжают курить.

«Сигареты вызывают спазм сосудов головного мозга, и это в совокупности может служить и обморочным состоянием, предынсультным состоянием, все, что связано с головным мозгом, сердцем. Никотин - это сердечно-сосудистый яд, и в жару он усиливает свое патологическое действие», - уточнил врач.

Ранее врач и популярный телеведущий Александр Мясников призвал россиян бросать курить и рассказал, как справиться с никотиновой зависимостью. Чтобы полностью избежать ситуаций, которые провоцируют желание закурить, по словам врача, необходимо «что-то им противопоставить». В первые дни он порекомендовал отказаться от таких напитков, как чай или кофе, а также на время ограничить употребление алкоголя. Помимо напитков, необходимо употреблять менее острую и соленую пищу, так как она усиливает желание закурить.

Когда человек бросает курить лучше, по совету врача, посещать только некурящие рестораны, выбросить зажигалки и пепельницы, а также обработать салон автомобиля, чтобы в нем не пахло табаком.