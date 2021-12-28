СМИ назвали дату публикации отчета Конгресса о штурме Капитолия

Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США представит окончательный отчет о штурме Капитолия осенью следующего года. Об этом сообщил телеканал CNN.

Промежуточные итоги расследования массовых беспорядков, ставших беспрецедентными в истории США, увидят свет к лету 2022 года, отметил телеканал, со ссылкой на источники в комитете. В любом случае, дата окончательного обнародования документов остается открытой, добавили там.

События о который идет речь произошли 6 января 2021 года в Вашингтоне. Тогда сторонники экс-президента США Дональда Трампа ворвались в Конгресс и учинили разгром в здании. Протестующие пытались не допустить утверждения итогов сфальсифицированных, по их мнению, выборов президента в 2020 году. Победу в той капании одержал нынешний глава Белого дома Джо Байден.

В ходе массовых столкновений демонстрантов с полицией несколько человек были убиты, многие получили травмы различной степени тяжести.