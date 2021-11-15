Экс-советник Трампа Бэннон арестован за отказ давать показания о штурме Капитолия

Бывший советник экс-главы Белого дома Стивен Бэннон взят под стражу после того, как самостоятельно явился в офис ФБР. Бывшему советнику Дональда Трампа инкриминируют отказ в даче показаний о штурме Капитолия. Трагические события в Вашингтоне состоялись шестого января этого года.

«В понедельник, 15 ноября, Стивен Бэннон сдался вашингтонскому полевому офису ФБР. Его арестовали и оформили по двум пунктам неуважения к конгрессу», - сказано в пресс-релизе бюро, которое публикует The Associated Press.

Теперь Бэннону предстоит предстать перед судом. Несмотря на свою добровольную явку в офис бюро, экс-советник президента США отказался сотрудничать со следствием, пишет издание.