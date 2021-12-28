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«Большое событие»: ветеран баскетбола Тараканов о строительстве нового спорткомплекса ЦСКА

Ян Брацкий
19:34 28.12.2021
По мнению заслуженного мастера спорта СССР международного класса, аббревиатура ЦСКА сегодня является узнаваемой и важной на европейской баскетбольной арене.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pexels
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Новый спорткомплекс ЦСКА, о строительстве которого договорились Минобороны и компания «Норникель», стал результатом активной работы клуба. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал советский и российский баскетболист, мастер спорта СССР международного класса Сергей Тараканов.

«Это большое событие, которому нельзя не радоваться. Универсальный спорткомплекс, с которым прощались летом, был дорог болельщикам и игрокам. Много там было крови и пота пролито на паркете. Ожидали, что его сломают еще в июне, потом дело застопорилось. Насколько я знаю, там не особо много места было уделено баскетболу. Клуб вмешался, стали вестись переговоры и это увенчалось изменением проекта, в котором нашли место для баскетбола, который не мог не присутствовать», - рассказал Тараканов.

По его мнению, сегодняшний ЦСКА - это не просто профессиональный баскетбольный клуб. Эта аббревиатура остается очень значимой в европейском баскетболе и терять это достижение нельзя.

«Я очень рад. Надеюсь, что стройка не затянется и все будет сделано правильно. Конечно, нужно все сделать в лучшем виде, в современном стиле. Еще раз повторюсь, я этому очень рад», - добавил мастер спорта СССР международного класса.

Ранее стало известно, что Минобороны России и «Норникель» подписали соглашение о постройке баскетбольной арены для ЦСКА к концу 2024 года. Со стороны МО РФ подписантом выступил Сергей Шойгу, а от «Норникеля» - президент компании Владимир Потанин. Уникальный спорткомплекс с баскетбольным центром станет домашней ареной профессионального баскетбольного клуба ЦСКА. Площадь нового сооружения превысит 58 тысяч квадратных метров. Около половины ее займет баскетбольная арена, оставшуюся часть заполнят объекты для нужд ЦСКА.

Строительство завершат в конце 2024 года. Как заметил Шойгу, последний раз такие крупные спортивные объекты строились к Олимпиаде 1980 года в Москве. Будущая арена станет единственным в Москве специализированным баскетбольным центром. Он будет отвечать требованиям проведения матчей Международной федерации баскетбола. В спорткомплекс войдут также плавательный бассейн, батутно-акробатический зал, залы спортивной гимнастики и единоборств. К строительству комплекса проработают и вопросы развития улично-дорожной сети. Будут учтены как существующие, так и прогнозируемые транспортный и пешеходный потоки. В том числе в периоды пиковых нагрузок, связанных с проведением соревнований.

Комментируя договоренность Минобороны и компании «Норникель» о строительстве спорткомплекса, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко отметил особую важность многофункциональности будущей арены. По его мнению, это очень важно для Москвы, в которой проходит целый ряд состязаний по различным видам спорта и другие зрелищные мероприятия.

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