Кириленко выступил за многофункциональность нового спорткомплекса ЦСКА

Создаваемые в Москве спортивные центры должны быть многофункциональными. Так президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал договоренность Минобороны РФ и компании «Норникель» о строительстве спорткомплекса ЦСКА. Как отметил Кириленко в разговоре со «Звездой», это должна быть достойная замена устаревшей спортивной инфраструктуре, построенной около сорока лет назад.

«Должны появляться современные арены, которые удобны для зрителей и игроков, тренеров и персонала. Конечно, я за то, чтобы такие центры появлялись в соответствии с новыми техническими деталями. Последние 20 лет очень активно развиваются технологии и такие решения необходимо применять при строительстве новых спортивных центров», - заявил Кириленко.

По его словам, акцент при строительстве необходимо делать на многофункциональности и мультизадачности таких арен.

«Не всегда я за огромные арены, хотя и хочется видеть большое количество зрителей. Мое мнение в том, что они должны быть многофункциональными. Особенно в огромной Москве, где проходит масса соревнований и концертов. Такие центры должны быть приспособлены для разных функциональных решений», - отметил президент Российской федерации баскетбола.

Кириленко вспомнил, насколько разительно отличалась инфраструктура баскетбольных площадок в США, где он выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (NBA), от отечественных спортивных центров.

«Я видел, что должно быть в распоряжении профессионала. Я понимаю теперь, что не хватает современных раздевалок, медицинских центров внутри тренировочной базы. Эти маленькие моменты облегчают жизнь и продлевают баскетбольную карьеру», - напомнил Андрей Кириленко.

Подобная арена станет настоящим подарком для любителей не только баскетбола, но и других видов спорта, считает он.

«Зрителям хочется иметь комфортную арену с мягкими креслами и просторной парковкой, с возможностью провести время на трибунах со своей семьей. Я за появление хороших и многофункциональных арен», - подчеркнул собеседник «Звезды».

Ранее стало известно, что Минобороны России и «Норникель» подписали соглашение о постройке баскетбольной арены для ЦСКА к концу 2024 года. Со стороны МО РФ подписантом выступил Сергей Шойгу, а от «Норникеля» - президент компании Владимир Потанин. Уникальный спорткомплекс с баскетбольным центром станет домашней ареной профессионального баскетбольного клуба ЦСКА. Площадь нового сооружения превысит 58 тысяч квадратных метров. Около половины ее займет баскетбольная арена, оставшуюся часть заполнят объекты для нужд ЦСКА.

Строительство завершат в конце 2024 года. Как заметил Шойгу, последний раз такие крупные спортивные объекты строились к Олимпиаде 1980 года в Москве.

Будущая арена станет единственным в Москве специализированным баскетбольным центром. Он будет отвечать требованиям проведения матчей Международной федерации баскетбола. В спорткомплекс войдут также плавательный бассейн, батутно-акробатический зал, залы спортивной гимнастики и единоборств. К строительству комплекса проработают и вопросы развития улично-дорожной сети. Будут учтены как существующие, так и прогнозируемые транспортный и пешеходный потоки. В том числе в периоды пиковых нагрузок, связанных с проведением соревнований.