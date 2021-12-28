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Потанин поблагодарил Минобороны за помощь в реконструкции аэропорта в Норильске

17:54 28.12.2021
Президент «Норникеля» подчеркнул, что его компания, в свою очередь, всегда старается участвовать в инициативах, которые выдвигает Шойгу, - как в инфраструктурных, так и в благотворительных. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент компании «Норникель» Владимир Потанин поблагодарил министра обороны России Сергея Шойгу за помощь в реконструкции аэропорта в Норильске. 

«Без поддержки Минобороны (был бы невозможен. - Прим. ред.) наш уникальный проект в Норильске, когда произошла реконструкция аэропорта без его закрытия, это уникальное достижение. Все норильчане благодарны вам за поддержку, что мы четыре года не закрывали аэропорт в условиях сложнейшей реконструкции взлетной полосы», - сказал Потанин Шойгу на церемонии подписания договора о строительстве спорткомплекса ЦСКА в Москве. 

По словам Потанина, взаимодействие «Норникеля» и Минобороны происходит и в других сферах. Он подчеркнул, что его компания всегда старается участвовать в инициативах, которые выдвигает Шойгу, - как в инфраструктурных, так и в благотворительных. 

В качестве примера Потанин привел участие в строительстве Главного храма Вооруженных сил России, которое сопровождалось в «Норникеле» «большим душевным подъемом».

Шойгу и Потанин подписали соглашение о строительстве баскетбольного спорткомплекса для ЦСКА в Москве. Строительство арены будет завершено в 2024 году - она станет единственным в столице специализированным баскетбольным центром. Как заметил Шойгу, последний раз такие крупные спортивные объекты строились к Олимпиаде 1980 года в Москве. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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