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Опубликованы кадры перевозки частицы Вечного огня в Главный Храм ВС РФ на бронеавтомобиле «Тигр»

Алексей Курильченко
20:00 21.06.2021
Для перевозки лампады с Вечным огнем используется бронеавтомобиль «Тигр».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Для торжественного перемещения частицы Вечного огня от Могилы неизвестного солдата в Александровском саду до Главного Храма Вооруженных сил РФ используется российский бронеавтомобиль «Тигр». Минобороны РФ опубликовало кадры из салона автомобиля, перевозящего святыню.

Для транспортировки священного огня используется специальная лампада. Огонь станет частью церемонии в честь 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

Ранее замглавы оборонного ведомства Андрей Картаполов принял участие в церемонии возложения цветов к могилам полководцев у Кремлевской стены. Он заявил, что Россия должна делать все, чтобы не допустить искажения правды о Великой Отечественной войне.

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