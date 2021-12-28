В правительстве назвали уровень коллективного иммунитета россиян к COVID-19

В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции составляет более 61%. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, необходимо продолжать просветительную работу с россиянами, потому что данные цифры пока не позволяют чувствовать себя в безопасности.

Соответствующее заявление заместитель премьер-министра сделала на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

«В этом смысле мы должны продолжить совместную работу по убеждению наших граждан в приверженности к вакцинации», - подчеркнула Голикова.

Ранее глава Комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что достичь уровня коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в 80% необходимо в ближайшие полгода.

Таким образом депутат отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, который во время ежегодной Большой пресс-конференции выразил надежду, что в следующем году коллективный иммунитет в стране превысит 80%.