В Госдуме рассказали о задачах по достижению коллективного иммунитета

Достичь уровня коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в 80% необходимо в ближайшие полгода. Об этом рассказал глава комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Он объяснил, что в случае, если процесс иммунизации населения будет слишком долгим и растянется на год и более, ожидаемого эффекта в рамках борьбы с пандемией ждать не стоит. Кроме того, как подметил депутат, некоторые уже предполагают, что остановить распространение COVID-19 сможет коллективный иммунитет выше 80%.

Хубезов в эфире телеканала «Россия 24» объяснил, что в регионах, лидирующих по уровню коллективного иммунитета, добиваться результатов выходит в первую очередь за счет уважительной стимуляции жителей, подарков и розыгрышей. Также, согласно мнению политика, хорошо работает система с сертификатами.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в настоящее время уровень коллективного иммунитета среди граждан страны составляет 59,4%. Глава государства выразил надежду, что в 2022 году на территории РФ удастся достичь минимум 80-процентного коллективного иммунитета.