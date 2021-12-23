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В Госдуме рассказали о задачах по достижению коллективного иммунитета

Анна Берестовая
23:24 23.12.2021
В Госдуме заявили о необходимости достижения коллективного иммунитета за полгода.
В Госдуме рассказали о задачах по достижению коллективного иммунитета
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Достичь уровня коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в 80% необходимо в ближайшие полгода. Об этом рассказал глава комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Он объяснил, что в случае, если процесс иммунизации населения будет слишком долгим и растянется на год и более, ожидаемого эффекта в рамках борьбы с пандемией ждать не стоит. Кроме того, как подметил депутат, некоторые уже предполагают, что остановить распространение COVID-19 сможет коллективный иммунитет выше 80%.

Хубезов в эфире телеканала «Россия 24» объяснил, что в регионах, лидирующих по уровню коллективного иммунитета, добиваться результатов выходит в первую очередь за счет уважительной стимуляции жителей, подарков и розыгрышей. Также, согласно мнению политика, хорошо работает система с сертификатами.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в настоящее время уровень коллективного иммунитета среди граждан страны составляет  59,4%. Глава государства выразил надежду, что в 2022 году на территории РФ удастся достичь минимум 80-процентного коллективного иммунитета.

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