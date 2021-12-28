Постпред РФ при ЕС назвал сложной ситуацию с признанием COVID-сертификатов

Постпред России при ЕС Владимир Чижов охарактеризовал ситуацию, касающуюся взаимного признания COVID-сертификатов, как сложную. Однако в конечном итоге страны придут к положительному результату, однако пока трудно предполагать, когда это произойдет. Соответствующее заявление Чижов сделал в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

«Проблема сложная, она во многом организационно-техническая», - подчеркнул постпред России при ЕС.

Он добавил, что разговоры о взаимном признании COVID-сертификатов идут.

«Я надеюсь, что они придут к положительному результату... В положительном результате я уверен, я не уверен пока в сроках», - отметил Чижов.

В середине ноября Еврокомиссия сообщила, что Россия представила свой проект технического «контрольного листа», который позволяет проверить техническую совместимость EUDCC с российской системой. Также отмечается, что технические переговоры с властями РФ о признании эквивалентности своих и европейских COVID-сертификатов продолжаются.