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Песков заявил, что выдача сертификата привившимся иностранными вакцинами от COVID-19 не означает признание этих препаратов Россией

Роман Захаров
14:06 13.12.2021
По словам Дмитрия Пескова, выдача сертификатов привитым иностранными вакцинами россиянам не значит, что будут приняты аналогичные решения в других государствах в отношении российских препаратов.
Песков заявил, что выдача сертификата привившимся иностранными вакцинами от COVID-19 не означает признание этих препаратов Россией
© Фото: Asad, XinHua, globallookpress
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Выдача сертификатов привитым от COVID-19 зарубежными вакцинами россиянам не означает признание этих вакцин Россией, а лишь говорит об имеющихся у привитых антителах после иммунизации. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь скорее идет признание факта наличия антител», - объяснил он.

Представитель Кремля при этом подчеркнул, что такие действия Москвы не означают, что будут приняты аналогичные решения в других государствах в отношении российских препаратов.

«Нет, это совершенно не означает, что такие же аналогичные решения будут приниматься в западных странах, работа по взаимному признанию актов вакцинации продолжается, и мы надеемся, что со временем будет положительный результат», - уточнил Песков.

Он также сообщил, что страны Запада сейчас не измеряют уровень антител к коронавирусной инфекции, а российская система диагностики по этому направлению, согласно заявлению пресс-секретаря президента РФ, является более продвинутой.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что граждане РФ, привитые иностранными препаратами от коронавируса, смогут получить COVID-сертификат после сдачи анализа на антитела.

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