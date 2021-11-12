Россия представила ЕС документы для взаимного признания COVID-сертификатов

Россия в ближайшее время подаст официальную заявку о признании эквивалентности своих и европейских COVID-сертификатов. Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии (ЕК).

«Представители ЕК провели в октябре техническое совещание с российскими властями, чтобы объяснить процесс принятия решения об эквивалентности сертификатов. Россия подтвердила свое обязательство присоединиться к системе EUDCC (система цифровых COVID-сертификатов Евросоюза, EU Digital COVID Certificate - прим. ред.) и объявила о своем намерении в ближайшее время подать официальную заявку», - цитирует газета «Известия» пресс-службу ЕК.

В ведомстве уточнили, что Россия уже представила свой проект технического «контрольного листа», который позволяет проверить техническую совместимость EUDCC с российской системой. Также отмечается, что технические переговоры с властями РФ продолжаются.

Ранее в России начали выдавать новые сертификаты о вакцинации от COVID-19. Документ формируется не позднее чем через три дня после осуществления вакцинации.