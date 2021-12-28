Шойгу исполнил мечту мальчика из Владимирской области полетать на военном вертолете

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках благотворительной акции «Елка желаний» исполнил мечту Кирилла Ушакова из Гороховца (Владимирская область) полетать на военном вертолете.

Ранее глава военного ведомства снял с новогоднего дерева в здании Минобороны на Фрунзенской набережной открытку, на которой было записано желание подростка.

Мечту мальчика воплотили в жизнь летчики авиационной эскадрильи Западного военного округа на аэродроме Семязино во Владимире. Вместе с Кириллом взяли на борт его сестру, шестилетнюю Алису.

В режиме видеосвязи мальчик поделился с Шойгу своими впечатлениями о полете и об экскурсии, в ходе которой он увидел боевые самолеты. Полет Кириллу понравился, он попросил министра еще раз организовать полет на винтокрылой машине. Глава военного ведомства пообещал исполнить его просьбу и поздравил ребенка с наступающим Новым годом.

«Хорошо, Кирилл. Ты только папу с мамой возьми с собой, ну и сестренку, если она хочет», - сказал Шойгу.

Ранее во Владивостоке праздничную елку для детей устроили прямо на борту флагмана Тихоокеанского флота крейсера «Варяг». Там же их ждал и Дед Мороз со Снегурочкой и подарками. Отпраздновать Новый год на боевом корабле было желанием самих детей.

Встречи военных с детьми проходят в рамках всероссийской акции «Елка желаний». Минобороны принимает в ней участие впервые. Ведомство решило взять на себя исполнение детских просьб, которые связаны с армией и флотом России.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов