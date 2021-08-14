Новые звания и фото с министром: как прошла церемония чествования спортсменов-олимпийцев ЦСКА

Армейцы выступили на летней Олимпиаде в Токио достойно, невзирая на надуманные претензии отдельных соперников и на запрет соревноваться под флагом и гимном России. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу говорил об этом на встрече со спортсменами, представителями ЦСКА. Кроме того, министр обороны вручил спортсменам вручил им награды и воинские звания.

Прогулочным шагом, в кроссовках по Национальному центру управления обороной РФ идут офицеры, прапорщики и сержанты. Так разрешено только им–медалистам Олимпиады в Токио. На входе в здание, как и перед соревнованиями, необходимо обработать руки и измерить температуру.

Треть российской команды на летних Играх представляла клуб ЦСКА. Армейцы завоевали 64 процента всех медалей: 11 золотых, 19 серебряных и 15 бронзовых. Министр обороны лично поблагодарил олимпийцев за вклад в результат сборной страны.

«После всех трудностей, передряг и перипетий, которые прошла наша страна. Мы показали высочайший, поистине героический результат, а наши армейские спортсмены, то есть вы, показали выдающийся результат. И за это вам огромное, огромное спасибо», – отметил Шойгу, поздравляя спортсменов.

Министр обороны пообещал армейцам всестороннюю поддержку при подготовке к следующим Играм. А также сообщил, что в ближайшее время они получат подарок – откроется новый мультиспортивный комплекса ЦСКА, его строительство уже завершено.

«Когда вы выйдете из отпуска мы сможем вам показать те новые сооружения – комплекс ЦСКА . Главное это вы – люди, которые смогли собраться, люди, которые смогли подойти к этим состязаниям в самой лучшей форме, несмотря на то, что они были перенесены на год. Что такое для спортсмена выйти на пик формы и узнать, что игры перенесены. И опять готовится, опять ждать. Вы через все это прошли, мы вами гордимся», – сказал министр обороны.

К медалям, которые уже есть у спортсменов, глава оборонного ведомства добавляет новые награды: «За вклад в развитие международного военного сотрудничества» и «За укрепление боевого содружества». И, конечно, главная традиция, – присвоение внеочередных званий. Повышения получили семь офицеров и один прапорщик.

Кроме того, в составе олимпийцев-чемпионов появился первый майор – саблистка Софья Великая. Она не часто надевает военную форму, но сегодня тот самый случай.

«Не вид спорта особенный, а человек и его заслуги, которыми он прославляет клуб ЦСКА», – подчеркнула Великая.

Максим Храмцов – первый в истории Олимпийских игр спортсмен из России, завоевавший золото в тхэквондо – тоже армеец. За медаль бился, зная, что сломана кисть.

Всего в торжественной церемонии приняли участие 40 спортсменов.

На Олимпиаде-2020 российская сборная завоевала 71 награду. Большую часть медалей в общей копилку сборной принесли спортсмены Центрального спортивного клуба Армии - 45. Из них 11 золотых, 19 серебряных и 15 бронзовых.