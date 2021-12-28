Опубликовано видео с последствиями стрельбы в больнице Светлограда

СК РФ опубликовал видео из больницы города Светлограда Ставропольского края, где во вторник, 28 декабря, 36-летний местный житель открыл стрельбу. На записи видно, что на месте ЧП работают сотрудники ведомства. Также в кадр попадает дверь в кабинет, которая, судя по всему, получила небольшие повреждения после одного из выстрелов.

По данным правоохранителей, причиной совершения данного преступления стала ревность: мужчина подозревал свою супругу, работающую медсестрой в лечебном учреждении, в служебном романе с врачом больницы. Также сообщается, что в момент совершения атаки злоумышленник мог быть нетрезв.

В результате инцидента никто не пострадал. По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело о хулиганстве.

Сайт «МВД Медиа», в свою очередь, информирует, что стрелявший был задержан сотрудниками полиции.