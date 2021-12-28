«Слышны хлопки»: очевидец опубликовал кадры с места стрельбы в больнице на Ставрополье

Опубликованы кадры с места стрельбы в больнице в Светлограде в Ставропольском крае. Судя по кадрам, съемка велась из окон клиники. На съемке видны сотрудники полиции, прибывшие на место. Патрульные заблокировали служебными автомобилями пути вероятного отхода злоумышленника. За кадром слышны комментарии очевидца.

«Приехала полицейская "газель", пока ничего не известно. Только что были слышны хлопки, похожие на выстрелы», - комментирует мужчина.

По предварительной версии, которую до этого озвучил глава региона Владимир Владимиров, нетрезвый мужчина заперся в одном из кабинетов медучреждения и несколько раз выстрелил в стены и потолок. Позже стало известно о задержании подозреваемого сотрудниками патрульно-постовой службы.