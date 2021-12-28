В СК назвали ревность основным мотивом врача, устроившего стрельбу на Ставрополье

Пьяный врач, устроивший стрельбу в больнице Светлограда в Ставропольском крае, подозревал жену в измене. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка Следственного комитета.

«Подозреваемый, находясь в алкогольном опьянении, пришел с оружием в Петровскую районную больницу, где его жена работает медицинской сестрой. Подозревая о служебном романе своей жены с одним из врачей больницы, он открыл огонь из огнестрельного оружия в коридоре медицинского учреждения», - говорится в заявлении ведомства.

В результате действий нетрезвого ревнивца никто не пострадал. Мужчину задержали прибывшие на место ЧП сотрудники патрульно-постовой службы. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения подозреваемому.