Постпред РФ при ЕС объяснил, кто пострадает от переноса запуска «Северного потока - 2»

Вопрос о сроках сертификации газопровода «Северный поток - 2» является политическим, а не техническим или юридическим. Об этом заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов. Он подчеркнул, что сейчас прогнозировать сроки завершения процедуры сложно, при этом у Евросоюза нет четко выраженной позиции по этому вопросу.

Для Москвы сроки сертификации газопровода не принципиальны, добавил Чижов, потому что у «Газпрома» есть возможность прокачки топлива по существующим трубопроводам.

«Другое дело, что при этой прокачке, то есть через территорию Украины, главным образом, он будет стоить дороже. И надежность этой прокачки будет ниже. Но тем не менее такая возможность есть», - пояснил в ходе брифинга в МИА «Россия сегодня» постпред РФ при ЕС.

Он подчеркнул, что сейчас отсутствуют заказчики, чтобы можно было прорабатывать сделки сверх долгосрочных контрактов, которые есть, пишет РИА Новости.

Чижов добавил, что пострадают от переноса запуска газопровода прежде всего европейские потребители, которым придется платить больше за российский газ и ждать дальнейшего развития событий.