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В МИД РФ заявили о бессмысленности санкций США против «Северного потока - 2»

Виктория Ивашечкина
09:43 28.12.2021
По словам Дмитрия Биричевского, Россия заинтересована в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества с Европой в энергетической сфере.
В МИД РФ заявили о бессмысленности санкций США против «Северного потока - 2»
© Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российская сторона не видит смысла в санкциях США против проекта «Северный поток - 2», когда газопровод уже построен. Об этом рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

«Если честно, не видим смысла в санкционной политике Вашингтона в условиях, когда газопровод уже построен», - объяснил дипломат в интервью РИА Новости.

По словам Биричевского, Россия заинтересована в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества с Европой в энергетической сфере. Для этого, как он подчеркнул, Москвой принимаются необходимые меры в плане диверсификации маршрутов газоснабжения.

«Действия или намерения Вашингтона, очевидно, противоречат интересам большинства европейских стран», - подчеркнул Биричевский.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на следующий год, предусматривающий средства на сдерживание России.

При этом в Белом доме объяснили, что данный документ не предусматривает санкций против «Северного потока - 2».

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