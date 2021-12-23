В бундестаге предсказали обострение энергокризиса из-за затягивания запуска «Северного потока - 2»

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что газопровод «Северный поток - 2» мог бы обеспечить дополнительную мощность поставок голубого топлива в Европе на фоне энергетического кризиса. Кроме того, говорит парламентарий, запуск трубопровода стал бы для РФ важным сигналом того, что Германия и впредь желает поддерживать многолетнее партнерство в рамках взаимных интересов.

«Вполне возможно дальнейшее повышение цен, особенно если зима будет еще холоднее. Идеологизированная энергетическая реформа, которая во всем мире ведет к сокращению производства ископаемого сырья, провалилась. Стремление снабжать промышленно развитую страну за счет ненадежных солнечной и ветровой энергетики - это иллюзия», - цитирует ТАСС слова Котре.

Помимо этого, депутат подчеркнул, что «политически обусловленное и вредное затягивание» запуска трубопровода поспособствует обострению энергетического кризиса. Котре указал, в частности, на повышение цен на энергоносители, которое ускорит темпы инфляции и усугубит социальную обстановку. Парламентарий также осудил стремление властей ФРГ снабжать промышленно развитую страну за счет ненадежных солнечной и ветровой энергетики.

Ранее глава МИД ФРГ заявила о консенсусе с Шольцем по теме «Северного потока - 2». Анналена Бербок сказала, что и она, и канцлер «теперь четко заявили, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства».