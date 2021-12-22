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России предсказали рост потока мигрантов в 2022 году

Марина Крижановская
03:36 22.12.2021
Эксперт пояснил, что для многих граждан СНГ Россия - это оптимальное решение для обеспечения семьи.
России предсказали рост потока мигрантов в 2022 году
© Фото: Виктор Толочко РИА Новости
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Руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов поделился мнением, что в наступающем 2022 году Россию ожидает увеличение числа мигрантов. Жданов связывает это с экономической ситуацией в странах Содружества независимых государств и с изменениями законодательства в России.

Так, с 29 декабря в России в силу вступают изменения в миграционном законодательстве.

«Это и оптимизация миграционного учета и контроля въезжающих иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию РФ, которые включают проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирование», - сообщил эксперт в интервью РИА Новости.

Представитель Международной полицейской ассоциации сказал, что миграционный прирост в 2022 году составит порядка 14-15 миллионов мигрантов в год. Он сказал, что на это увеличение влияют и действующие условия, и текущая ежемесячная динамика.

«Безусловно, увеличение миграционного потока в 2022 году будет», - резюмировал Жданов.

Он пояснил, что для многих граждан СНГ и мигрантов из других регионов со слабо развитой экономической инфраструктурой трудоустройство в России - это оптимальное решение обеспечения минимального уровня жизни их семей.

Ранее глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о выдаче трудовым мигрантам патентов на работу, содержащих биометрические данные. Новая карта будет содержать электронное изображение лица и отпечатки пальцев владельца.

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