Мигранты в РФ будут получать патенты в форме карты с чипом, содержащим отпечатки пальцев
Новые правила вступают в силу уже 29 декабря этого года.
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Глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев подписал приказ о выдаче трудовым мигрантам патентов на работу, содержащих биометрические данные. Так, планируется, что новая карта будет содержать электронное изображение лица и отпечатки пальцев владельца.
Приказ вступает в законную силу с 29 декабря 2021 года.
«Утвердить форму патента, выдаваемого иностранному гражданину или лицу без гражданства, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, в форме карты с электронным носителем информации», - цитирует новый документ ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость предварительной подготовки мигрантов перед приездом в Россию.