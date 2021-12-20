Мигранты в РФ будут получать патенты в форме карты с чипом, содержащим отпечатки пальцев

Глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев подписал приказ о выдаче трудовым мигрантам патентов на работу, содержащих биометрические данные. Так, планируется, что новая карта будет содержать электронное изображение лица и отпечатки пальцев владельца.

Приказ вступает в законную силу с 29 декабря 2021 года.

«Утвердить форму патента, выдаваемого иностранному гражданину или лицу без гражданства, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, в форме карты с электронным носителем информации», - цитирует новый документ ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость предварительной подготовки мигрантов перед приездом в Россию.