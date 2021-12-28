Правительство расширило список товаров, которые можно купить на маткапитал

Средства маткапитала разрешили направлять еще на 12 наименований из списка товаров для детей-инвалидов. Речь идет о средствах и услугах для социальной адаптации и интеграции в общество. Соответствующее распоряжение сделал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Купить за счет материнского капитала можно будет развивающие и обучающие техсредства реабилитации для детей с нарушением слуха и зрения. К таким товарам относятся брайлевские картинки и колодки, тактильные книги и дорожки, наушники с усилением звука и так далее.

Трех- и четырехколесные велосипеды с ручным приводом, велотренажеры, электроприставку для инвалидной коляски, инсулиновую помпу, парту с меняющимся углом наклона столешницы также включили в список изделий, которые можно приобрести на средства маткапитала.

Для получения компенсации расходов за покупку подобных средств необходимо обратиться с соответствующим заявлением в Пенсионный фонд. Сделать это можно как лично, так и через МФЦ.

В настоящее время размер материнского капитала составляет 483 тысячи рублей за первого ребенка и 639 тысяч - за второго и последующих детей. С 1 февраля 2022 года индексация материнского капитала будет проводиться по фактической инфляции, а не прогнозируемой.

Глава Минтруда Антон Котяков ранее рассказывал, что за время действия программы выплаты получили почти 12 млн граждан. Большинство из них потратили деньги на улучшение жилищных условий.