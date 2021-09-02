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Глава Минтруда назвал размер маткапитала в 2022 году

Анна Назайкина
07:56 02.09.2021
В настоящий момент размер данной социальной выплаты составляет 483,8 тысячи рублей на первого ребенка и 639,4 тысячи рублей - на второго.
Глава Минтруда назвал размер маткапитала в 2022 году
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости
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В 2022 году размер материнского капитала будет составлять более 503 тысяч рублей на первого ребенка и 665 тысяч рублей на второго ребенка. Об этом в беседе с РИА Новости на полях Восточного экономического форума рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«В проекте бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена индексация материнского капитала. Размер материнского капитала в 2022 году составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей на второго ребенка», - сказал глава ведомства.

Как пояснил министр, если семье ранее был начислен маткапитал на первого ребенка, размер доплаты на второго будет равен 161 772 рублям.

Напомним, что в настоящий момент размер данной социальной выплаты составляет 483,8 тысячи рублей на первого ребенка и 639,4 тысячи рублей - на второго. Чтобы оформить сертификат на маткапитал, нужно обращаться в Пенсионный фонд.

Ранее, в марте, стало известно, что получить материнский капитал на улучшение жилищных условий в России будет гораздо проще. Для компенсации затрат при строительстве или реконструкции жилого дома больше не нужно будет предоставлять в ПФР сведения из акта выполненных строительных работ. Гражданам будет достаточно иметь только выписку из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в их собственности.

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