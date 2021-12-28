«Газпром» восьмой день подряд не забронировал мощности трубопровода «Ямал-Европа»

Восьмые сутки подряд «Газпром» не бронировал мощности трубопровода «Ямал – Европа». По газопроводу топливо через территорию Польши поступают в Германию. Как следует из данных оператора Gascade, трубопровод продолжает работать в реверсной режиме, то есть из Германии в Польшу.

Прокачка по «Ямалу – Европе» сократилась еще несколько недель назад, а на реверсный режим газопровод переключился 21 декабря.

Как ранее проясняли ситуацию в «Газпроме», компания не использует газопровод «Ямал – Европа», потому что некоторые европейские страны полностью выбрали годовые контрактные объемы. Заявок на поставку газа они больше не выставляют.

Сложившаяся ситуация стала одним из факторов очередного скачка цен на газ в Европе. Некоторые лица на Украине и в ЕС начали обвинять компанию в отказе бронировать мощности газопровода, однако российский президент Владимир Путин заверил, что «Газпром» выполняет свои обязательства по поставкам как в страны дальнего зарубежья, так и в Европу в целом, а газопровод «Ямал - Европа» не задействован, потому что нет соответствующих заявок от европейских стран.