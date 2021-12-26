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Эксперт объяснил нападки Запада в сторону РФ и «Газпрома» из-за поставок газа

Елизавета Потейчук
14:03 26.12.2021
По словам Игоря Юшкова, обвинить Россию и «Газпром» - это «самый удобный вариант» для европейцев.
Эксперт объяснил нападки Запада в сторону РФ и «Газпрома» из-за поставок газа
© Фото: Виктор Лисицын, Global Look Press
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Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, с чем связаны обвинения стран Запада в адрес РФ и компании «Газпром», связанные с якобы недостаточными объемами поставок газа в Европу. По его словам, в сложившейся обстановке «боятся потерять политические очки».

«Самый простой вариант: свалить все на Россию, на «Газпром». Потому что это привычно для европейцев, и, самое главное, если не «Газпром» виноват, то, получается, сами европейские политики виноваты в сложившейся ситуации. Надо тогда признавать, что была неправильная энергетическая политика, что надо проводить какие-то реформы, отказываться от ускоренного энергоперехода - то есть признавать свою вину. Но никто этого делать не хочет», - сказал Юшков в беседе с RT.

Кроме того, аналитик считает, что обвинить Россию является самым удобным вариантом. Причем в Европе ее привыкли демонизировать, поэтому почка для нападок в адрес Москвы благоприятна.

Ранее «Газпром» выразил готовность поставлять дополнительные объемы газа в Европу. Как объяснил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, это возможно в рамках действующих долгосрочных контрактов.

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