Эксперт объяснил нападки Запада в сторону РФ и «Газпрома» из-за поставок газа

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, с чем связаны обвинения стран Запада в адрес РФ и компании «Газпром», связанные с якобы недостаточными объемами поставок газа в Европу. По его словам, в сложившейся обстановке «боятся потерять политические очки».

«Самый простой вариант: свалить все на Россию, на «Газпром». Потому что это привычно для европейцев, и, самое главное, если не «Газпром» виноват, то, получается, сами европейские политики виноваты в сложившейся ситуации. Надо тогда признавать, что была неправильная энергетическая политика, что надо проводить какие-то реформы, отказываться от ускоренного энергоперехода - то есть признавать свою вину. Но никто этого делать не хочет», - сказал Юшков в беседе с RT.

Кроме того, аналитик считает, что обвинить Россию является самым удобным вариантом. Причем в Европе ее привыкли демонизировать, поэтому почка для нападок в адрес Москвы благоприятна.

Ранее «Газпром» выразил готовность поставлять дополнительные объемы газа в Европу. Как объяснил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, это возможно в рамках действующих долгосрочных контрактов.