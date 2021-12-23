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Шойгу принял участие в акции «Елка желаний»

15:10 23.12.2021
В благотворительном проекте Министерство обороны России участвует впервые, сообщает военное ведомство.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу принял участие во всероссийской акции «Елка желаний». С новогоднего дерева, установленного в здании на Фрунзенской набережной, он снял одну из открыток с записанными мечтами детей.

В благотворительном проекте, входящем в президентскую платформу «Россия - страна возможностей», Минобороны принимает участие впервые.

«Минобороны России обратилось к организаторам акции с инициативой о передаче в адрес российского военного ведомства писем с желаниями от детей, чьи мечты непосредственно связаны с армией и флотом России», - говорится в сообщении.

Ежегодно «Елки желаний» устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. Мечты детей исполняют чиновники, директора компаний, спортсмены, телеведущие, артисты и все неравнодушные граждане.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в рамках акции «Елка желаний» пообщался по телефону с 14-летним подростком, который попросил у главы государства гитару на Новый год.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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