В России за сутки выявили 27 967 новых случаев коронавируса

По данным оперштаба, в России за последние 24 часа COVID-19 обнаружили у 27 967 человек, причем у 8,1% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений. Вылечиться от коронавируса удалось 32 655 россиянам, скончались - 1 023.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 3 013 новых случаев заражения COVID-19. На втором месте - Санкт-Петербург, где обнаружили 1 955 случая. Далее следует Московская область - там за сутки зафиксировали 1 825 заболевших коронавирусом. Наименьшее число новых случаев зафиксировано в Калмыкии(18), Тыве(18) и в Ненецком автономном округе(8).

Напомним, что накануне сообщалось о 27 434 новых случаях инфицирования коронавирусом. Таким образом, общее количество выявленных случаев COVID-19 в России достигло 10 214 790. За весь период зафиксировано 297 203 летальных исхода, выздоровел 8 984 921 человек.