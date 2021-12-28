Врач раскрыла главный секрет диетических блюд с соленой рыбой на новогодний стол

Для засолки рыбы в промышленном производстве используются жирные сорта, поэтому, приобретая такую продукцию на новогодний стол, стоит задумываться не столько о калорийности рыбы, сколько о количестве, которое планируется съесть. Об этом «Звезде» рассказала эндокринолог, диетолог Олеся Гурова.

«Если мы говорим о соленой рыбке, она в любом случае не может быть более жирной или менее жирной, она вся относится к жирным рыбам, и тут вопрос не в том, какую положить на стол, а в том, сколько ее человек съедает», - уточнила специалист.

Чтобы не прибавить лишние килограммы за праздничные дни, доктор посоветовала грамотно составлять меню на новогодний стол, отдавая предпочтение тем блюдам, в которых кроме рыбы содержатся менее калорийные продукты.

«Люди, как правило, делают бутерброды с рыбой, они мажут хлеб маслом и сверху кладут рыбу. Это сразу удвоение калорийности. Из рекомендаций может быть, если вы делаете бутерброды с красной рыбой, то выбирайте хлеб цельнозерновой и старайтесь делать бутерброды без масла и использовать какие-то намазки в виде мягких сыров с меньшей жирностью, чем масло», - добавила эндокринолог.

Если делать салаты на основе рыбы, то в качестве других ингредиентов не следует выбирать сплошной майонез, яйца и подобные продукты, считает Гурова. Идеальными соседями для соленой рыбы станут рис или овощи, например, огурцы или капуста.

Также необходимо уделять внимание напиткам, которым человек отдает предпочтение за новогодним столом. Если запивать соленую рыбу промышленными соками или морсами, калорийность существенно возрастает, напомнила доктор.