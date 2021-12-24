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Эксперт рассказала, какие продукты не сочетаются

Кира Карон
06:50 24.12.2021
Журавлева отметила, что растительное масло и орехи относительно хорошо сочетаются с рыбой.
Эксперт рассказала, какие продукты не сочетаются
© Фото: pexels.com
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Нутрициолог Кристина Журавлева назвала россиянам продукты, которые не рекомендует сочетать между собой. Наибольший вред организму, как отметила эксперт, наносит сочетание продуктов, насыщенных жирами и сахаром.

«Не рекомендуется мясо с картофелем, хлебом, горохом, рисом, пшеном, чечевицей, нутом, грибами. Лучше дополнить мясное блюдо овощным салатом, спаржей, листовой зеленью»,  - сказала Журавлева в интервью РИА Новости.

Растительное масло и орехи, добавила она, относительно хорошо могут  сочетаться с рыбой, в которой содержатся ненасыщенные жиры, хуже всего с мясом.

Ранее диетолог Эли Гальего перечислила основные продукты, которые вредят микробиоте кишечника, провоцируя дисбаланс и развитие патологий. Речь идет об алкоголе, газированных напитках, растительных маслах из промышленной выпечки и острой пище в большом количестве.

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