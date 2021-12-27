Диетолог рассказал, как сделать новогодний стол более полезным

Диетолог Михаил Гинзбург в интервью «Звезде» рассказал о том, какими закусками можно заменить калорийную и слишком сытную еду на новогоднем столе. В частности, по словам врача, есть несколько вариантов полезных и легких блюд, в которых в качестве ингредиентов выступают ржаной хлеб и помидоры.

«Берем помидор, режем его кружочками, солим. Можно назвать блюдо "стейк из томатов". Только жарить его не надо. Кроме этого, можно взять отрубной хлеб или ржаной. Из него сделать нежный тост. На него положить лист салата и помидор. От такой закуски точно не растолстеешь», - рассказал диетолог.

Также, как отметил Гинзбург, на лист салата можно положить порционную глазунью. Перед этим тост желательно слегка обжарить, а после поместить сверху остальные ингредиенты.

«Или можно положить на лист салата ломтик куриной грудки, предварительно посолить ее солью с приправами. Когда у вас на столе есть такая вот закуска, то вероятность того, что человек съест много вредной пищи, несколько снижается», - также рассказал диетолог.

Михаил Гинзбург посоветовал заменить калорийные блюда на праздничном столе вкусной закуской из лаваша.

«На него выложить слой плотного или рассыпчатого творога. Потом его нужно посолить, добавить свежие огурцы, помидорку кружочками, добавить тертый сыр. Все это заворачивается в лаваш. Получается очень вкусно», - подчеркнул диетолог.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова поделилась рецептом диетического салата «Мимоза».

В частности, эксперт посоветовала положить в блюдо больше рыбы, отдавая предпочтение продукту в собственном соку, а не в масле, а также заменить майонез соусом на основе натурального йогурта.