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«Будут сиять новогодней гирляндой»: россияне в праздничные дни увидят парад планет

Иван Линдеманн
00:36 28.12.2021
Лучше всего парад будет виден на юге России, а наблюдать за ним можно с пяти часов вечера по московскому времени.
«Будут сиять новогодней гирляндой»: россияне в праздничные дни увидят парад планет
© Фото: pixabay
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Зимними ясными вечерами с 25 декабря по 7 января россияне смогут наблюдать новогодний парад планет. Об этом сообщили в Московском планетарии.

«Уран, Нептун, Юпитер, Сатурн и красавица Венера будут сиять новогодней «гирляндой», постепенно уходя за горизонт вслед за Солнцем. Недалеко от Венеры располагаются Меркурий и Плутон, они тоже участвуют в параде, но скрыты в ярких лучах Солнца и не наблюдаемы», -сказано  в сообщении.

Лучше всего парад будет виден на юге России, а наблюдать за ним можно с пяти часов вечера по московскому времени.

Кроме того, как сообщили в планетарии, 3 января жители Земли смогут увидеть звездопад Квадрантиды. В пик активности ожидается до 120 метеоров в час.

Ранее стало известно, что более сотни планет-изгоев открыли в Млечном Пути. А в облаках Венеры нашли признаки обитания инопланетной жизни.

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