В облаках Венеры нашли признаки обитания инопланетной жизни

В облачном покрове Венере могут существовать инопланетные формы жизни, «непохожие на известные людям в данный момент. К такому выводу пришла группа ученых из Университета Кардиффа, Массачусетского технологического института и Кембриджского университета, проведя исследование, посвященное возможной жизни на планете. Выдержки из научной работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые посредством моделирования выявили химические процессы в облачном покрове планеты. Они определили химический путь, при помощи которого жизнь нейтрализовала бы кислую среду Венеры, создав самоподдерживающий обитаемый карман в ее облаках.

Согласно выводам ученых, микроорганизмы в облаках планеты могут производить аммиак, в этом случае при «каскаде» химических реакций естественным образом может образовываться кислород.

Более того, аммиак обладает способностью нейтрализовать серную кислоту (кислотность снижается с -11 рН до нуля), что превращало бы облачный покров Венеры в среду, пригодную для обитания.

Раньше ученые считали, что условия на Венере исключают существование жизни, атмосфера планеты на 96% состоит из углекислого газа. Температура у поверхности составляет 464 градуса Цельсия, а давление в 92 раза превышает земное. Планета окутана облаками серной кислоты, из-за которых невозможно разглядеть поверхность.