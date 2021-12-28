В стране и мире Есть выживший: в Удмуртии завершили поиски пропавшего Ми-2 Иван Линдеманн В поисковых работах участвовали порядка 300 человек и 80 единиц техники. © Фото: Александр Бречалов, "ВКонтакте" Читайте нас на: В Удмуртии завершены поиски совершившего жесткую посадку Ми-2. Найдено место аварийного приземления вертолета. Об этом сообщили в МЧС. «Спасатели обнаружили совершивший жесткую посадку вертолет, на борту которого находились два человека. К сожалению, один член экипажа погиб. Второму сейчас оказывается вся необходимая помощь. Обстоятельства происшествия выясняются», - сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. В поисковых работах участвовали порядка 300 человек и 80 единиц техники. Вертолет Ми-2, вылетевший из Ижевска, аварийно сел в районе 15.00 (14.00 мск). Воздушное судно принадлежит Казанскому авиапредприятию, оно совершало облет нефтепровода. Непосредственно перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика