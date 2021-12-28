Найден совершивший жесткую посадку в Удмуртии вертолет Ми-2

В Удмуртии найден вертолет Ми-2, совершивший жесткую посадку. Информацию «Звезде» подтвердили в ГУ МЧС по республике.

В спасательном ведомстве уточнили, что обнаружен сам вертолет и находившиеся на борту люди - они живы. Как сообщает ТАСС, пилот и пассажир переданы бригадам скорой помощи.

Вертолет Ми-2, вылетевший из Ижевска, аварийно сел в районе 15.00 (14.00 мск). Воздушное судно принадлежит Казанскому авиапредприятию, оно совершало облет нефтепровода. Непосредственно перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации. В поисках Ми-2 задействовали 290 человек и более 80 единиц техники.