В МЧС раскрыли подробности жесткой посадки Ми-2 в Удмуртии

В МЧС РФ по Удмуртии прокомментировали инцидент с жесткой посадкой вертолета Ми-2 в Увинском районе региона. По данным ведомства, на борту воздушного судна могли находиться два человека. Сейчас к месту ЧП направлены спасатели.

«В 14.15 (мск) 27.12.2021 поступило сообщение от пилота о жесткой посадке вертолета в Увинском районе республики. Предварительно на борту два человека. Силы и средства МЧС следуют к месту», - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Похожую информацию сообщили и в правительстве Удмуртии, отметив, что экипаж вертолета в момент случившегося производил патрулирование магистральных нефтепроводов.

«Экипаж сам позвонил в службу 112. На борту, по предварительным данным, было два человека. Экипаж осуществлял патрулирование магистральных нефтепроводов. На место выехали три бригады скорой медицинской помощи, в том числе одна реанимационная, одна врачебная и одна фельдшерская», - рассказали местные власти.

Ранее стало известно, что в Удмуртии совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. О жертвах в результате данного ЧП к настоящему моменту информации не поступало.