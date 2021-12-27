Опубликованы кадры ночных поисков места жесткой посадки Ми-2 под Ижевском

В Следственном комитете опубликовали видео поисково-спасательной операции в Удмуртии, где сотрудники МЧС, силовики и волонтеры ведут поиски экипажа вертолета Ми-2, совершившего днем жесткую посадку в районе Ижевска.

Инцидент произошел в районе 14:00 по московскому времени. Воздушное судно принадлежит Казанскому авиапредприятию, пилоты совершали облет нефтепровода. На борту Ми-2 находилось два человека. Непосредственно перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации.

На место происшествия выехала группа сотрудников Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.