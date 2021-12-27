К расследованию причин жесткой посадки Ми-2 в Удмуртии подключились сотрудники СК РФ

Сотрудники Следственного комитета выехали на место жесткой посадки вертолета Ми-2 в Удмуртии. Об этом ведомство сообщает в заявлении на своем официальном сайте. Инцидент произошел сегодня, 27 декабря, вблизи Ижевска. Принадлежащий Казанскому авиапредприятию вертолет вылетел в полдень по московскому времени для облета нефтепровода.

«На борту находилось два человека. Непосредственно перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации», - говорится в сообщении.

Ранее местные власти сообщили, что экипаж сам позвонил в службу 112. На место выехали три бригады скорой медицинской помощи, в том числе одна реанимационная, одна врачебная и одна фельдшерская. Экипаж Ми-2 ищут с земли и с воздуха, лес прочесывают волонтеры.