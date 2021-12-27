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В МО РФ заявили, что в НАТО выбрали сдерживание России вместо общих проектов

18:56 27.12.2021
Фомин подчеркнул, что ухудшение отношений России и НАТО началось раньше 2014 года.
В МО РФ заявили, что в НАТО выбрали сдерживание России вместо общих проектов
© Фото: Минобороны России
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В Минобороны РФ заявили, что в НАТО выбрали сдерживание России вместо общих проектов. Об этом заявил заместитель министра обороны Александр Фомин. 

«Текущее плачевное состояние отношений России и НАТО можно объяснить тем, что альянс зачастую прибегал к использованию "гибридных методов" для сдерживания России, сочетавших диалог с наращиванием военных приготовлений. В последние годы акцент сделан на военном сдерживании, в то время как ранее больше внимания уделялось проектам сотрудничества, интересующим альянс», - сказал Фомин в понедельник на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств.

Фомин подчеркнул, что ухудшение отношений России и НАТО началось раньше 2014 года. По словам замминистра, РФ пыталась создать равноправную систему европейской безопасности.

«После окончания холодной войны Российской Федерацией неоднократно предпринимались попытки найти новые формы взаимодействия с НАТО, создать устойчивую, равноправную для всех систему европейской безопасности. Было бы неправильным полагать, что ухудшение отношений Россия - НАТО началось с 2014 года», - сказал Фомин.

Он заметил, что заявленные цели равноправного сотрудничества в НАТО не выполняли с давних времен. Фактически сразу после развала Варшавского договора. При этом, по словам Фомина, Россия в те годы была беспрецедентно открыта и даже провела добровольную демилитаризацию страны на западе. Также был осуществлен беспрецедентный как по масштабам, так и по срокам, вывод группировок войск из стран Варшавского договора. 

Фомин напомнил - в мае 1997-го в Париже подписали «Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора». В нем декларировалось, что Россия и НАТО более не воспринимают друг друга как противников. 

«В документе были зафиксированы политические гарантии военной сдержанности. В частности, альянс принял обязательства осуществлять свою коллективную оборону имеющимися средствами, без дополнительного размещения "существенных боевых сил". Было подтверждено, что государства - члены НАТО не имеют намерений, планов или причин для развертывания ядерного оружия на территории новых членов и не имеют необходимости изменять любой из аспектов построения ядерных сил НАТО или ядерной политики НАТО», - сообщил Фомин.

Кроме этого, по словам Фомина, в документе декларировалась готовность развивать долговременное партнерство и добиваться укрепления стабильности и безопасности в Евро-Атлантическом регионе на основе общих интересов. Замминистра заметил, что нынешняя встреча обусловлена необходимостью довести оценки Минобороны относительно состояния и характера взаимодействия между Россией и НАТО за последние 20 лет. 

Фомин отметил, что такой обзор сейчас как никогда востребован для понимания, почему Россия именно теперь направила США и блоку НАТО проекты юридически обязывающих соглашений о гарантиях безопасности.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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