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Лавров назвал НАТО геополитическим проектом по освоению бесхозной земли

Светлана Иванова
12:34 27.12.2021
Если бы НАТО был оборонительным альянсом, то не стал бы расширяться в восточном направлении, подчеркнул глава МИД РФ.
Лавров назвал НАТО геополитическим проектом по освоению бесхозной земли
© Фото: imago stock&people Globallookpress
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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал НАТО геополитическим проектом по освоению бесхозной земли, оставшейся после развала Организации Варшавского договора. Соответствующее заявление глава МИД РФ сделал в интервью «Соловьев Live».

По словам дипломата, если бы НАТО был оборонительным альянсом, то не стал бы расширяться в восточном направлении.

Министр подчеркнул, что Россия не будет мириться с тем, что в альянсе «замахнулись на порог нашего дома».

Лавров добавил, что переговоры с США по гарантиям безопасности пройдут сразу после новогодних каникул. Он уточнил, что основной раунд общения состоится именно с Вашингтоном. При этом сейчас Москва ждет от Североатлантического альянса, будут ли военные включены в делегацию по переговорам с Россией.

«Главное, как сказал президент, чтобы не было болтовни, чтобы не заболтали наши предложения в бесконечных дискуссиях, чем Запад славится», - сказал глава МИД РФ.

Бесконечные дискуссии России не нужны, заверил глава российского внешнеполитического ведомства.

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