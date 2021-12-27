Лавров назвал НАТО геополитическим проектом по освоению бесхозной земли
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал НАТО геополитическим проектом по освоению бесхозной земли, оставшейся после развала Организации Варшавского договора. Соответствующее заявление глава МИД РФ сделал в интервью «Соловьев Live».
По словам дипломата, если бы НАТО был оборонительным альянсом, то не стал бы расширяться в восточном направлении.
Министр подчеркнул, что Россия не будет мириться с тем, что в альянсе «замахнулись на порог нашего дома».
Лавров добавил, что переговоры с США по гарантиям безопасности пройдут сразу после новогодних каникул. Он уточнил, что основной раунд общения состоится именно с Вашингтоном. При этом сейчас Москва ждет от Североатлантического альянса, будут ли военные включены в делегацию по переговорам с Россией.
«Главное, как сказал президент, чтобы не было болтовни, чтобы не заболтали наши предложения в бесконечных дискуссиях, чем Запад славится», - сказал глава МИД РФ.
Бесконечные дискуссии России не нужны, заверил глава российского внешнеполитического ведомства.