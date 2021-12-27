В Минобороны РФ заявили, что НАТО целенаправленно осваивает Арктику в военных целях

Активность НАТО в Арктике усиливается. В регионе в непосредственной близости от границ России проходят учения альянса, в которых задействуются стратегические силы. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в ходе брифинга для военных атташе и представителей посольств иностранных государств.

Фомин подчеркнул, что Североатлантический союз целенаправленно осваивает Арктику в военных целях, наращиваются масштабы учебно-боевой деятельности.

«С привлечением стратегических бомбардировщиков и морского компонента глобальной системы противоракетной обороны, в том числе в непосредственной близости от границ Российской Федерации», - уточнил замминистра.

По его словам, в НАТО ответили отказом на «Инициативу военной сдержанности», которую в 2020 году предложила России. Согласно предложению, предполагалось снижение интенсивности учений и российских Вооруженных сил РФ и военных НАТО на территории соприкосновения во время пандемии COVID-19.