Отец Алисы Тепляковой рассказал, верит ли дочь в Деда Мороза

Несмотря на то что девятилетняя Алиса Теплякова стала студенткой МГУ, она, как и все дети, по-прежнему ждет чудес в новогоднюю ночь и верит в Деда Мороза. Об этом рассказал отец Алисы Евгений Тепляков.

«Алиса в Деда Мороза, конечно, верит. А вот что она попросила на Новый год, я, к сожалению, не знаю. Дед Мороз - это все-таки существо волшебное, и вряд ли он подчиняется чьей-либо воле. И что дарит Дед Мороз, всегда неизвестно, и это всегда сюрприз», - сообщил Тепляков в беседе с Life.ru.

Мужчина при этом пошутил, что из-за вызванных COVID-19 ограничений у него были опасения, что Дед Мороз не прилетит. Тем не менее, по словам Евгения, он и его дочь надеются на чудеса и что никакие преграды не встанут на пути сказочного волшебника, который «все-таки найдет способ поздравить всех российских детей».

Ранее стало известно, что член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Александр Асмолов порекомендовал девятилетней студентке психологического факультета МГУ Алисе Тепляковой приостановить обучение в университете. По его словам, дальнейшая учеба девочки в вузе может негативно сказаться на ее психическом здоровье.

Как рассказал заместитель декана МГУ по учебной работе Артем Ковалев, преподавательский состав был с самого начала обеспокоен ее возможностями - во многом из-за формата обучения, который навязали родители.