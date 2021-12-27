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Ракета «Союз» с британскими спутниками OneWeb успешно стартовала с Байконура

Светлана Иванова
16:40 27.12.2021
Разгонный блок «Фрегат» со спутниками OneWeb отделился от третьей ступени «Союза-2.1б» в 16:19 мск.
© Видео: Роскосмос © Фото: Роскосмос
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В понедельник, 27 декабря, в 16:10 мск ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и новой партией из 36 космических аппаратов OneWeb на борту стартовала с космодрома Байконур. Через девять минут разгонный блок со спутниками штатно отделился от третьей ступени ракеты.

На протяжении четырех часов космические аппараты, которые выводятся на орбиту в рамках создания сети спутникового интернета, будут отделяться от «Фрегата».

Как  сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter, пуск с Байконура штатно. Отделение головного блока и первое включение двигателей разгонного блока «Фрегат» прошли в расчетное время.

OneWeb предназначены для того, чтобы обеспечить наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. Госкорпорация запланировала в 2021 году провести десять пусков с такими устройствами.

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