Ракета-носитель «Союз-2.1б» запущена с космодрома Восточный

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» запущена с космодрома Восточный.

Ракета несет на орбиту спутники OneWeb. Запуск ракеты сегодня, 14 октября, был плановым, о дате его проведения в начале октября сообщал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Это последний раз, когда запускаемая с Восточного ракета «Союз-2.1б» заправлена керосином. Последующие их пуски с этого космодрома будут проводиться с использованием нафтила в качестве топлива, о чем ранее также сообщал глава Роскосмоса.

В случае успеха в выведении всех спутников на орбиту группировка OneWeb составит 358 спутников, что будет более половины от необходимого количества для запуска спутникового Интернета от одноименной британской компании.