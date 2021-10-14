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Ракета-носитель «Союз-2.1б» запущена с космодрома Восточный

Тимур Шерзад
12:41 14.10.2021
Запуск ракеты сегодня, 14 октября, был плановым, о дате его проведения в начале октября сообщал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
© Видео: Роскосмос © Фото: Роскосмос
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Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» запущена с космодрома Восточный. 

Ракета несет на орбиту спутники OneWeb. Запуск ракеты сегодня, 14 октября, был плановым, о дате его проведения в начале октября сообщал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Это последний раз, когда запускаемая с Восточного ракета «Союз-2.1б» заправлена керосином. Последующие их пуски с этого космодрома будут проводиться с использованием нафтила в качестве топлива, о чем ранее также сообщал глава Роскосмоса.

В случае успеха в выведении всех спутников на орбиту группировка OneWeb составит 358 спутников, что будет более половины от необходимого количества для запуска спутникового Интернета от одноименной британской компании. 

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