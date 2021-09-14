Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb стартовала с Байконура
Ракета "Союз" с британскими спутниками OneWeb стартовала с космодрома Байконур
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb стартовала с Байконура
Ракета "Союз" с британскими спутниками OneWeb стартовала с космодрома Байконур
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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