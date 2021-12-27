В Белоруссии представили проект обновленной Конституции

В Белоруссии обнародовали проект дополнений в Конституцию. Проект документа гласит, что в случае гибели президента страны Александра Лукашенко в результате военной агрессии, теракта или иных насильственных действий в Белоруссии вводится военное или чрезвычайное положение. Далее госорганы действуют согласно решениям совбеза.

В этом случае председательство в совбезе переходит к спикеру Совета Республики. Проект Конституции также гласит, что официальный Минск исключает возможность военной агрессии со своей территории против других государств, запрещается финансирование выборов иностранными гражданами и организациями.

Кроме того, один и тот же человек не может занимать высший пост в стране дольше двух сроков подряд. Высшим органом народовластия при этом становится Всебелорусское народное собрание, пишет РИА Новости. Именно его представители могут сместить президента с поста в случае систематического или грубого нарушения положений основного закона страны.

Согласно проекту обновленной Конституции, президент Белоруссии сможет вводить ЧС в случае попыток совершения мятежа, массовых и иных беспорядков, а также в случае возникновения угрозы жизни, здоровью людей и территориальной целостности государства. Прекративший полномочия президент не сможет привлекаться к ответственности за действия, совершенные им во время исполнения полномочий главы государства, сказано в проекте Конституции. При этом прекративший полномочия президент сможет стать пожизненным сенатором.

Референдум по поправкам в Конституцию должен пройти не позднее февраля 2022 года, перед этим состоится публичное обсуждение проекта документа. Ранее в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным Александр Лукашенко говорил, что принятие нового основного закона - это залог упорядоченного движения вперед.