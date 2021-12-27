Назван лучший напиток от гипертонии

Включение в рацион зеленого чая способно оказать оздоравливающее действие на организм человека. Речь идет о сердечно-сосудистой системе. В частности, употребление напитка существенно снижает риск развития гипертонии.

Благотворным влиянием на показатели сердечного давления обладают зеленый чай и улун. Причина целительного эффекта напитков на сердечное давление кроется в содержании полифенолов - мощных антиоксидантов. Об этом пишет британское издание Daily Express, ссылаясь на данные результатов исследования, проведенного китайскими учеными.

В ходе эксперимента более 1 500 добровольцев из Тайваня в течение года пили зеленый чай и улун. Оказалось, что те люди, которые употребляли хотя бы по полстакана этого напитка средней крепости в день, на 46% реже сталкивались с риском возникновения гипертонии по сравнению с теми, кто не включал чай в рацион. Увеличение потребления напитка до двух с половиной чашек в день снижало риск развития высокого кровяного давления на 65%.