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Диетолог назвала противопоказания для употребления чая

Иван Линдеманн
06:57 29.11.2021
Вещества, содержащиеся в чае, в большом количестве могут негативно повлиять на работу ЖКТ и нервной системы.
Диетолог назвала противопоказания для употребления чая
© Фото: pexels.com
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Чай содержит тысячи различных биологических соединений, включая полифенолы, аминокислоты, витамина и микронутриенты, что дает этому напитку массу полезных свойств. Однако для некоторых людей чай может нести опасность.

Как рассказала диетолог и кандидат медицинских наук Оксана Михалева, в чае содержатся кахетины и кофеин, с которыми надо быть осторожнее. В зеленом чае их содержится больше, чем в черном. В большом количестве эти вещества могут негативно повлиять на работу ЖКТ и нервной системы.

«Противопоказано употребление большого количество чая при следующих заболеваниях: тревожные расстройства, аритмии, сердечные заболевания, депрессия, сахарный диабет, гипертония, заболевания почек, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронические заболевания печени», - рассказала эксперт в беседе с РИА Новости.

Кроме того, стоит ограничить употребление чая перед операциями. Чрезмерное употребление напитка ведет к риску кровотечений в ходе оперативного вмешательства, отметила врач.

Ранее стало известно, что употребление содержащих кофеин напитков - кофе и чая - снижает риск инсульта и деменции. Сопоставив данные о здоровье участников с количеством употребляемых ими кофе или чая, ученые пришли к выводу, что одна чашка кофеиносодержащего напитка в день может снизить риск деменции и инсульта, а максимальный защитный эффект дают две-три чашки.

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