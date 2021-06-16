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Врачи назвали три лучших напитка для продления жизни

Светлана Иванова
09:37 16.06.2021
Богатые антиоксидантами ройбуш, ромашковый и зеленый виды чая поддерживают здоровье сердца, иммунную систему и борются с воспалительными процессами, полагают исследователи.
Врачи назвали три лучших напитка для продления жизни
© Фото: pixabay
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Ройбуш, ромашковый и зеленый виды чая являются самыми полезными для здоровья. К такому выводу пришли ученые в ходе ряда научных работ. По мнению исследователей, включение таких напитков в рацион имеет множество преимуществ для организма человека, включая увеличение продолжительности жизни и снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, пишет газета Express.

Богатый антиоксидантами ройбуш благотворно влияет на здоровье человека, поддерживая нормальную работу сердца, защищая от развития онкологии,  диабета, борясь с воспалением, укрепляя кости и замедляя процесса старения.

Напиток является источником некоторых уникальных полифенолов, включая аспалатин, которые защищают организм от повреждения свободными радикалами, подчеркивает автор материала.

Ромашковый чай, обладающий антиоксидантными и антибактериальными свойствами, способен успокаивать и расслаблять человека, что сказывается на увеличении продолжительности жизни.

Согласно результатам исследования, проведенного в Техасском университете с участием 1677 мужчин и женщин в возрасте старше 60 лет, употребление напитка привело к снижению риска смертности почти на треть по сравнению с теми, кто его не пил.

Включение в рацион зеленого чая нормализует работу сердечно-сосудистой системы, что в конечном счете ведет к увеличению продолжительности жизни. В частности, употребление зеленого чая приводит к снижению уровня общего холестерина, ЛПНП (или так называемого плохого) холестерина и артериального давления. Также этот напиток поддерживает иммунную систему организма, повышая его способность противостоять болезням.

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